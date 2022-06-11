رئيس «كهرباء القناة» بأول اجتماع: صيانات دورية لتقليل انقطاع التيار

عقد المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة الجديد لشركة كهرباء القناة والعضو المنتدب للشركة، أول اجتماع له مع رؤساء القطاعات بالشركة اليوم السبت، وذلك أثناء جولة تفقدية شملت مختلف الأقسام بالشركة.

وتفقد الرئيس الجديد لشركة كهرباء القناة «موزع كهرباء القرش»، ومبنى قطاع شبكات شمال الإسماعيلية، كما عقد اجتماعاً برؤساء قطاعات ومديري عموم ومديري هندسات ومديري الشئون التجارية بقطاعي شمال وجنوب الإسماعيلية.

رئيس الشركة يوجه بالصيانة الدورية

ووجه رئيس الشركة، خلال الجولة، بضرورة الاهتمام بتنفيذ برامج صيانة المهمات، ومعالجة اي نقاط ضعف قد تكون موجودة في الشبكة بأقصي سرعة، لتقليل الانقطاعات إلى أقل قيمة ممكنة.

وقال «أبو وردة»، خلال لقائه مع العاملين، إن الشركة تعمل على تحقيق رضا المواطن عن الخدمة المقدمة، مشيراً إلى أنه سيتم وضع أي مهمات تضاف للشبكة في مكانها المناسب، طبقاً لدراسة فنية واضحة.

وتابع: «نستهدف أن يكون هناك مردود ملموس وسريع في تحسن الخدمة، ناتج عن إضافة تلك المهمات»، موجهاً بضرورة تكثيف المرور على الشبكة من خلال جميع القيادات وعلى جميع المستويات، والاهتمام بضبط حالات الاستيلاء على التيار الكهربي، لتقليل نسبة الفقد في الشبكة.

وقال إن الشركة تعمل تحت مظلة مجموعة من القيم تحكم العمل خلال الفترة المقبلة، وهي إعلاء قيمة المواطن، والشفافية، والعدالة، والعمل بروح الفريق، والتشجيع علي الإبداع والابتكار.

تنويع مصادر الطاقة

وأضاف «أبو وردة» أنه سيتم العمل على تنوع مصادر الطاقة المستخدمة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، مع مراعاة معايير الجودة العالمية واشتراطات البيئة.

وتابع أنه يجري أيضاً توطين مفاهيم ترشيد الطاقة واستخدامات الطاقة المتجددة في المجتمع، وتحسين معدلات الآداء، وتنمية الموارد المالية، وتطوير نظم العمل، وتوفير مناخ يساعد على الإبداع والابتكار، وتنمية الموارد البشرية، وبناء قدرات قيادية فعالة.