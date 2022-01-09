240 مليون جنيه لتأمين التغذية الكهربائية بالقناة والإسكندرية وغرب الدلتا

إستمراراً لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدين مع شركة ميجا للانشاء والصناعات :

يتضمن العقد الأول تنفيذ عملية انشاء محطة محولات العباسه جهد 66/11 ك.ف ، سعـــة 4× 40 م.ف.ا التابعة لمنطقة كهرباء القناه بمهمات من النوع المعزول بالغاز GIS(غير شامله توريد المحولات الرئيسيه) بنظام تسليم مفتاح ، وذلك حفاظاً على سلامه التشغيل و مجابهة زيادة الأحمال بالمنطقه.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 114 مليون جنيه المصرى ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على إعتمادات مشروعات محطات محولات الجهد العالى بمنطقة كهرباء القناه بموازنه العام المالى 2021/2022 بمدة تنفيذ تصل الى حوالى (12) شهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد

ويتضمن العقد الثانى توريد المهمات و تنفيذ الاعمال المدنيه وشد الموصلات لعمليه انشاء الخط الهوائى ( الحمرا الضبعه ) المزدوج الدائره ثنائى الموصل جهد 66 ك.ف باستخدام موصلات (AAAC) قطاع (2 x 405 مم2) بطول 42.5 كم و توريد وشد السلك الارضى ذو الالياف الضوئية (OPGW) و ملحقاته واختباره بنظام تسليم مفتاح وذلك لتأمين تغذيه محطات محولات جهد 66 ك.ف بالساحل الشمالى و تغذيه المدينه السكنيه الجديده بالضبعه بمنطقة كهرباء الاسكندريه وغرب الدلتا

وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 126 مليون الجنيه المصرى ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على إعتمادات مشروعات خطوط الجهد العالى بمنطقة كهرباء الاسكندريه و غرب الدلتا بموازنه العام المالى 2021/2022 بمدة تنفيذ تصل الى حوالى (8) أشهر تبدأ من تاريخ امر الاسناد