«كهرباء القناة»: 90% نسبة تحصيل المنزلي والتجاري.. و40% للقطاع السياحي

قال المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن نسبة تحصيل فواتير الاستهلاك المنزلي والتجاري على مستوى فروع الشركة بلغت 90% خلال شهري يونيو ويوليو الماضي، فيما بلغت نسب تحصيل القطاع السياحي مابين 30 إلى 40 %، لافتا إلى التزام الشركة بقواعد وضوابط مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية قبل إصدارها ووصولها للمواطن للقضاء نهائيا على أخطاء الفواتير وإصدارها بشكل يعبرعن الاستهلاك الفعلي للمشترك.

4.5 مليار جنيه مديونيات القطاع السياحي بمحافظات جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر

وأشار السيد لـ«الوطن» إلى قيام بعض القرى السياحية في شرم الشيخ والغردقة والعين السخنة بسداد 40 % من المديونيات، لافتا إلى أن إجمالي مستحقات الشركة لدى القطاع السياحي بمحافظات جنوب سيناء وشمال سيناء والبحرالأحمر بلغت 4.5 مليارات جنيه بنهاية شهر يوليو الماضي.

إطلاق العديد من المبادرات في مقدمتها خصم 10% من إجمالي مبلغ المديونيات

واكد السيد على أن الشركة أطلقت العديد من المبادرات في مقدمتها خصم 10% من إجمالي مبلغ المديونيات على أية قرية سياحية أو فندق يقوم بسداد المديونية بالكامل «كاش» بخلاف التقسيط دون فوائد لفترة تصل إلى 48 شهرا.

الشركة أسهمت في دعم القطاع السياحي بالبحر الأحمر على مدى 6 سنوات

وأشار السيد إلى أن الشركة أسهمت في دعم القطاع السياحي بالبحر الأحمر على مدى 6 سنوات مضت، لافتا إلى أنه تقرر منح مدة تقسيط المتأخرات والاستهلاك للقطاع السياحي بمدن المحافظة السياحية لمدة 4 سنوات بدأت من أول يناير من العام الجاري حتى 31 من شهر ديسمبر من عام 2024 دون فوائد بنظام الأقساط التصاعدية.

تسهيل إجراءات توصيل التيار الكهربائي لجميع المنشآت والقرى السياحية

وأضاف السيد أن الشركة تقوم بتسهيل إجراءات توصيل التيار الكهربائي لجميع المنشآت والقرى السياحية وتخفيف التكاليف المادية على المستثمرين من ملاك وأصحاب الفنادق والقرى السياحية، لافتا إلى أنه يتم اتباع نظام المحاسبة بـ«الميجا» للتسهيل على المستثمرين في المقام الأول وعدم تكبدهم مبالغ مالية كبيرة في عمليات توصيل التيار الكهربائي، خاصة المناطق لا توجد بها شبكات جهد متوسط.

وأوضح السيد أن الشركة تبدأ محاسبة أصحاب القرى أو الفنادق عند إطلاق التيار الكهربائي مع الحصول على 25% من قيمة المقايسة وسدادها على مدار 10 أشهر من تاريخ إطلاق التيار.