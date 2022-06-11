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عاجل.. حقيقة مسابقة الوظائف وتعيين 16 ألف معلم بالأزهر

كتب:

إسراء سليمان
07:02 م | السبت 11 يونيو 2022
قطاع المعاهد الأزهرية

قطاع المعاهد الأزهرية

نفى مصدر مسؤول بالأزهر الشريف ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من تعيين 16 ألف معلم بـ المعاهد الأزهرية، أو وجود أية مسابقات للتقديم للوظائف في المعاهد.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا صحة لهذه المعلومة، ولا ما جاء فيها من شروط أو تخصصات مطلوبة، مطالبًا الجميع بتقصي الحقائق من مصادرها وعدم الانسياق لما تقوم به بعض الصفحات من ترويج الأخبار الكاذبة والمضللة.

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