عاجل.. حقيقة مسابقة الوظائف وتعيين 16 ألف معلم بالأزهر

نفى مصدر مسؤول بالأزهر الشريف ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من تعيين 16 ألف معلم بـ المعاهد الأزهرية، أو وجود أية مسابقات للتقديم للوظائف في المعاهد.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا صحة لهذه المعلومة، ولا ما جاء فيها من شروط أو تخصصات مطلوبة، مطالبًا الجميع بتقصي الحقائق من مصادرها وعدم الانسياق لما تقوم به بعض الصفحات من ترويج الأخبار الكاذبة والمضللة.