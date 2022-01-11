فتح باب التسجيل لنقل وظائف المعلمين.. «يستمر لنهاية مارس»

خاطبت وزارة التربية والتعليم، جميع المديريات والإدارات التعليمية، بأنه في إطار الإجراءات اللازمة لنقل شاغلي وظائف التعليم لوظائف المعلمين أو ما يقابلها وفق المادة رقم 72 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007، والمعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012، بضرورة التنبيه على شاغلي وظائف التعليم بالتعاون في مراعاة الشروط وتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان نقلهم ضمن خطة العام الدراسي 2021-2022 إلى وظائف المعلمين.

وأكدت الوزارة، فتح باب التقدم لتسجيل الترشيح لتدريبات النقل إلى وظائف المعلمين على موقع كادر المعلم الإلكتروني؛ اعتباراً من يناير الجاري وحتى 31 مارس المقبل.

التسجيل بوظائف المعلمين يشترط الحصول على مؤهل عالٍ

وأضافت الوزارة، في مستند رسمي، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن التسجيل يتم للشاغلين لوظائف تعليمية قبل صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 للذين لم يسبق لهم النقل أو التسكين، والشاغلين لوظائف تعليمية بعد صدور القانون رقم 155 لسنة 2007، الذين أمضى كل منهم عامين على الأقل في تعيينه بالنسبة للحاصلين على الدرجة المالية الثالثة في 31 ديسمبر 2019، وما قبلها، على أن يكونوا من خريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي مناسب أو مؤهل عالٍ مناسب، بالإضافة إلى شهادة دبلوم عام في التربية.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن يكون المتقدم للتسجيل من خلال موقع كادر المعلم الإلكتروني على رأس العمل، ولا يجوز تسجيل المعار أو المرخص له بإجازة دون أجر إلا بعد عودته من الإعارة أو الإجازة، ويتعين على إدارة شئون العاملين أو إدارة الإحصاء بالإدارات التعليمية والمديريات، مراجعة ذلك من واقع ملف خدمة المعلم أو الأخصائي.

التدريب رحلة مستمرة

وفي سياق منفصل، عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورشة عمل لإعداد حقائب تدريبية تستهدف معلمي الصف الرابع الابتدائي، وفقًا لنظام التعليم الجديد 2.0 والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، أن التدريب رحلة مستمرة يجب أن تتسم بالاستدامة، واستكمالًا للجهود التي يتم بذلها بخطة تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي، موضحاً أن الوزارة حريصة على توافر المواد التدريبية بجميع أشكالها ووصول الحقائب التدريبية إلى كل إدارات ووحدات التدريب على مستوى جميع المدارس بالتعاون مع الموجهين الأوائل؛ لتدريب جميع معلمي الصف الرابع الابتدائي.

ووجّه نائب الوزير، بتشكيل فرق عمل لإعداد الحقائب التدريبية؛ تضم أعضاء من مركز تطوير المناهج، وقطاع التعليم العام، والأكاديمية المهنية للمعلمين، ومديري عموم تنمية المواد الدراسية، ووضع الأفكار ونهج وآليات التنفيذ؛ لتحقيق التنمية المهنية المستدامة لمعلمي الصف الرابع الابتدائي على كيفية تدريس المناهج الجديدة.

ولفت إلى أنه يتم اعتماد الحقائب التدريبية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أن يتولى الموجهون الأوائل، تنفيذ هذا التدريب على مستوى جميع الإدارات التعليمية، كما تتولى الأكاديمية المهنية بفروعها متابعة التنفيذ؛ لضمان جودة التدريب.