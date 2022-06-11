مصرع شاب إثر انقلاب دراجته البخارية في سوهاج

لقى شاب عشريني مصرعه إثر اختلال مقود قيادة تروسيكل بيده، وتم نقله لمستشفى العسريات المركزي.

الإخطار الأمني

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بمحافظة سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد تلقى إخطارا من مركز شرطة العسيرات، بمركز سوهاج، إذ ورد بلاغ لمركز شرطة العسيرات من مستشفى العسيرات المركزي بوصول «عبد الناصر. ح. س. م»، 24 عاما، عامل، ويقيم بناحية دائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج جثة هامدة، إلى مستشفى العسيرات المركزي.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور تم الانتقال إلى مستشفى العسيرات المركزي محل البلاغ، وبالانتقال والفحص وسؤال عم المتوفى «ثابت. س. م. م»، 45 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج.

أحداث الواقعة

أفاد عم المتوفى، بأنه في أثناء قيادة نجل شقيقه دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بناحية قرية أولاد بهيج بدائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، اختل مقود الدراجة بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية، وتم التحفظ على التروسيكل.

نفي الشبهة الجنائية وتحرير المحضر

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع أثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.