إحباط محاولة تهريب عقاقير مخدرة في «رابطات عنق» بمطار سوهاج

«تقسيم الحبوب المخدرة إلى أجزاء صغير، ووضعها داخل رابطات العنق وسط الملابس».. هذه كانت فكرة لتهريب أقراص التامول المخدر إلى دولة الإمارات مع أحد الركاب من مركز جرجا بمحافظة سوهاج، والذي اعتقد أن فكرته ستنجح وسيستطيع تهريب المخدر لتعاطية بالخارج، لكن أعين رجال مباحث مطار سوهاج الدولي كانت له بالمرصاد.

الإخطار الأمنى وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا بورود محضر من قسم شرطة مطار سوهاج الدولي، يتضمن ضبط المدعو «مصطفي هـ ع هـ»، 44 عاما، عامل، ويقيم بمركز جرجا، ويحمل جواز سفر، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره لدولة الإمارات.

ضبط 36 قرص تامول

وضبط بحوزة الراكب 36 قرص لعقار التامول المخدر مجزئة ومقسمة إلى أنصاف وأرباع أقراص، ومخبأين داخل البطانة الداخلية لـ6 من رابطات العنق وجاكت بدلة بحقيبة ضمن أمتعته بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.