رئيس مجلس النواب: مصر ترحب بتولي «العليمي» مجلس القيادة الرئاسي اليمني

استقبل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس اليوم السبت الموافق 11 يونيو 2022، الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الذي يزور مصر حالياً.

مصر ترحب بخطوة تولي «العليمي» المجلس الرئاسي اليمني

في مستهل اللقاء، رحب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بالدكتور رشاد العُليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مُقدماً لسيادته التهنئة بمناسبة توليه رئاسة المجلس الرئاسي اليمني، ومؤكداً ترحيب مصر البالغ بتلك الخطوة، التي تأمل مصر أن تعبر باليمن الشقيق إلى بر الأمان والاستقرار.

أمن واستقرار اليمن مهم للأمن القومي المصري

خلال اللقاء، أكد المستشار حنفي جبالي، دعم الدولة المصرية بالكامل لليمن الشقيق وحق المواطنين اليمنيين في مستقبل من التنمية والحرية والكرامة والعدالة، مُشدداً على أن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية بصفة عامة، كما أكد «جبالي»، أن مصر لن تألو جهداً في تقديم كافة أشكال الدعم للشعب اليمني الشقيق وتخفيف المعاناة الإنسانية التى يمر بها جراء الأزمة على مدار السنوات الماضية.

من جانبه، أكد «العُليمي»، عميق شكره وتقديره للدور المصري الداعم لـ اليمن عبر التاريخ في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، واصفاً مصر بيت العرب الثاني، مُعرباً عن تقدير اليمن لدعم الدولة المصرية للرعايا اليمنيين المُقيمين في مصر.