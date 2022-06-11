«حميات العباسية» للمواطنين: احذروا الشاي والقهوة خلال ذروة الموجة الحارة

ناشدت الدكتورة سالي مصطفى عمارة، نائب مدير مستشفى العباسية للحميات، المواطنين بضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل خلال فترة الذروة وارتفاع درجات حرارة الجو والخروج للضرورة حال العمل أو تلبية الاحتياجات مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لعدم التعرض لحرارة الشمس مباشرة، وذلك من خلال شرب السوائل الباردة الكثيرة خاصة المياه والابتعاد قدر المستطاع عن المشروبات التي يصاحبها منح طاقة للجسم زيادة عن المعدل الطبيعي، كالقهوة والشاي والنسكافيه والمشرويات الغازية وغيره، وتقليل تناول الدهون ومشتقاتها وتقليل تناول الوجبات السريعة والسكريات والإكثار من أكل الخضروات والفواكه الطازجة.

الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة

وأضافت نائب مدير مستشفى العباسية للحميات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المستشفيات جاهزة وعلى أتم الاستعدادات القصوى لاستقبال أي حالات على مدار الساعة، من خلال تجهيز القوى البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية وأسرَّة الحجز، مضيفة أن المستشفى يستقبل يوميا حالات سواء مصابة بضربات حرارة أو ضربات شمس، وهناك فرق في الإصابة بين الاثنين، فضربات الحرارة تكون ناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الجسم نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو وغالبية المصابين تكون نتيجة عدم وجود تهوية جيدة ونقص الأوكسجين وأكثرهم هم كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي السمنة المفرطة، أما ضربة الشمس تكون نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس.

حرارة الجسم الناتجة عن ضربات الشمس

وأوضحت نائب مدير مستشفى الحميات الأعراض المصاحبة لضربات الشمس والحرارة، أن الأعراض تتفاوت من شخص لشخص، فبالنسبة لاعراض الإجهاد يمكن مواجهتا بالجلوس في مكان جيد التهوية، ومن ثم الاستحمام بماء بارد وشرب سوائل كثيرة، مضيفة أنه حال الدخول في اعراض فقدان الاتزان والوعي وارتفاع درجة حرارة الجسم، فيتم التعامل من خلال دش بارد و شرب السوائل كاسعافات أولية ومن ثم التوجه لأقرب مستشفى.