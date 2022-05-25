«القومي للتغذية» ينصح بمشروبات وفاكهة مهمة للوقاية من ضربات الشمس

مع ارتفاع درجات الحرارة المستمرة هذه الأيام والتحذيرات المستمرة من هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة حارة حتى منتصف الأسبوع المقبل على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، يبحث الكثيرون عن وسائل لمواجهة ذلك الطقس الصعب.

وفى هذا الاطار، أكد المعهد القومي للتغذية ضروة المحافظة على درجة حرارة الجسم وحمايته من أي جفاف قد يتعرض له، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة فى فترات الظهيرة، الذى تكون الشمس بها عمودية، مما قد تسبب ضربات شمسية، خاصة للذين يعملون في الأماكن المكشوفة.

لذا وضع المعهد القومي للتغذية عدة إرشادات للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة والمحافظة على الجسم من الجفاف، وذلك حسب نصائح الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز.

نصائح للمحافظة على الجسم من الجفاف

- يجب الإكثار من تناول المشروبات والأغذية التي تساعد على ترطيب الجسم خلال الطقس الحار، مثل «العرقسوس، التمر هندي، عصير الليمون، الكركدية».

- الإكتار من تناول المياه على مدار اليوم، ما يساعد في ضبط درجة حرارة الجسم ومده بالنشاط خلال الطقس الحار.

- تناول الفاكهة الصيفية التي تحتوي على الكثير من الألياف الغذائية المفيدة للجسم مثل البطيخ، الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة المفيدة للجسم، مثل فيتامين A-C، ومضادات للأكسدة، وكربوهيدارت، و90% به من المياه، الذى يساعد على ترطيب الجسم وتعويضه عما يفقده من العرق.

- «الكنتالوب والشمام»، هما أيضا من الفواكه الصيفية المفيدة جدا للجسم وتحتوي على نسبة مياه تتجاوز 90%، بالإضافة إلى وجود عنصر البوتاسيوم، الذى يعمل على خفض ضغط الدم ومضاد للأكسدة.

- «الخوخ والمشمش»، من الفاكهة الصيفية التي تحتوي على فيتامينات BوA، ونسبة كبيرة من البوتاسيوم.

- طبق السلطة الخضراء، من الأغذية الخفيفة والمفيدة جدا مع ارتفاع درجات الحرارة، ويجب أن يحتوي على الطماطم والخيار والجزر والبقدونس والفلفل والخس، لأهميتهم للجسم، كما أن 95% منه يحتوي على ماء.

- المشروبات الدافئة، مثل الشاي، مهمة أيضا لترطيب الجسم، وتقلل من عملية إفراز العرق.