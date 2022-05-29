ارتفاع درجات الحرارة بمدن شمال سيناء.. وأطباء يحذرون من ضربات الشمس

ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ بمدن وقرى محافظة شمال سيناء، لتتجاوز معدلاتها خلال الأيام الماضية بأكثر من 10 درجات مئوية خلال 24 ساعة.

ارتفاع درجات الحرارة في شمال سيناء

وذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له اليوم، أن درجات الحرارة سجلت 31 درجة مئوية، بعد أن كانت 22 درجة مساء أمس.

وأضاف المرصد المناخي، في بيانه، أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد ارتفاعا آخر في درجات الحرارة، محذرا كبار السن والمرضى والأطفال من التعرض لأشعة الشمس الحارقة، حتى لا يعرضوا أنفسهم لمخاطر صحية ناجمة عن ذلك.

أطباء يوصون بتناول المشروبات والسوائل

من جهته، قال الدكتور مسعد زايد رئيس قسم الباطنة في مستشفى العريش العام لـ«الوطن»، أن الشمس الحارقة قد تعرض المرضى وكبار السن إلى ضربات شمس قد تكون قاسية، مطالبا الجميع توخى الحيطة والحذر وعدم الخروج من المنزل عند تعامد الشمس إلا للضرورة القصوى.

وأضاف رئيس قسم الباطنة، أن التقلبات المناخية التي تحدث هذه الأيام ضارة جدا، وتسبب نزلات برد حال تخفيف الملابس أوقات المساء بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال أوقات النهار، مطالبا الأهالي توخى الحذر ومتابعة الأحوال المناخية جيدا، والإكثار من شرب السوئل والأعشاب، لأن حرارة الجو قد تؤثر على أصحاب أمرض القلب والكلى والضغط والسكر، والأمراض الأخرى المزمنة، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على الصحة العامة.