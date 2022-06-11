نائب محافظ مطروح بمركز الصناعات الحرفية في سيوة.. إنتاج وتدريب الفتيات

تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح مركز الصناعات الحرفية في سيوة، والذي يضم ورشا لتصنيع السجاد والمشغولات اليدوية والصوفية بالواحة، بحضور محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة للمشروعات والعمل على تطوير المركز بما يحقق مزيدا من العائد الاقتصادي وفرص العمل للشباب.

تأهيل الفتيات للعمل في سيوة

وتعرفت نائب محافظ مطروح، اليوم السبت، على منظومة ومراحل الإنتاج داخل الورش، وأعمال التدريب والتأهيل للفتيات، وأشادت بالمنتج السيوي وطبيعته التراثية المتميزة، مع التأكيد على تقديم جميع الدعم والتيسيرات لتدريب مزيد من الفتيات والعمالة بسيوة لتشجيع المنتج التراثي السيوي والترويج له وتسويقه مع الحرص على مشاركته بالمعارض الداخلية والخارجية مع أهمية تطوير هذه الصناعة الحرفية لتحقيق مزيد من الدخل الاقتصادي للعاملين بهما.

خدمات طبية بمركز سيوة الحضري

وتابعت نائب المحافظ المركز الحضري في سيوة وما يقدمه من خدمات طبية وتثقيفية، وفصول لمحو الأمية لخدمة أهالي الواحة والقرى التابعة لها.

تنمية الصناعات الحرفية في مطروح

ومن جانبه، أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على وضع خطة لتنمية الصناعات الحرفية على مستوى مراكز ومدن مطروح من خلال تنظيم دورات تدريبية للشباب والفتيات، في سيوة ومطروح للحفاظ على الصناعات والتراث القديم الذى تتميز به مطروح بصناعة السجاد والكليم اليدوى والحوايا والأصواف التى يجرى تصنيعها بدءا من الصباغة وحتى الصناعة النهائية، وصناعة الفضة، والمشغولات اليدوية من الجريد، بالإضافة إلى توفير معارض ومنافذ للبيع لعرض المنتجات داخل خارج محافظة مطروح لتشجيع الشباب على الإنتاج.