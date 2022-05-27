لجنة الزراعة بمجلس النواب تستمع لمشكلات أهالي سيوة

تفقدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء هشام الحصري عدد من مشروعات الزراعة والري وبرك الصرف الزراعى في سيوة، بحضور محمد بكر رئيس مركز ومدينه سيوة، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بمطروح، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري، وشيوخ قبائل سيوة ومطروح، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات ومشايخ وعواقل سيوة وأعضاء اللجنة الدائمة وعدد من ممثلي المزارعين.

اجتماع «زراعة النواب» بقيادات سيوة

واجتمع بمركز ومدينة سيوة أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بالقيادات الشعبية والتنفيذية، اليوم الجمعة، وأكد رئيس مدينة سيوة على اهتمام القيادة السياسية بواحة سيوة وأولوية الاهتمام بحل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه الواحة، مع إقامة عدد من المشروعات الكبرى ومنها بدء تنفيذ الإجراءات العملية لحل مشكلة الصرف الزراعي بسيوة، لتجميع المياه من المصارف من خلال قناة ناقلة لمسافة 64 كم تستهدف زراعة ما يقرب من 100 ألف فدان، وهو ما يحقق زيادة في مساحة الرقعة الزراعية.

جار الانتهاء من أعمال الصرف الصحي، وتنفيذ مشروع ازدواج طريق سيوة مطروح، وجرى دعم معمل مكافحة الآفات الزراعية بسيوة «معمل التريكوجراما» بمبلغ 250 ألف جنيه مع التأكيد على استمرارية تشغيله، وجار تنفيذ مشروع حفر عدد 12 بئر عميق وغلق الآبار السطحية شديدة الملوحة وإعادة تأهيل وصيانة خزانات المياه وشبكات الري.

مشكلات سيوة

وأكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب على جهود القيادة السياسية في تحقيق التنمية الزراعية وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي مع توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين في مواجهة المتغيرات الدولية، وارتفاع أسعار السلع في عدد من الدول.

كما جرى فتح مناقشة حول أهم الجهود والمصاعب التي تواجهها سيوة ومقترحات حلها لتحقيق التنمية الزراعية المنشودة بالواحة، ودار النقاش حول مشكلة الصرف الزراعي، وارتفاع منسوب المياه في البرك والتي تشغل جميع أهالي سيوة والتي أقرها رئيس الجمهورية في وضع حلول جذرية لها، كما جرى مناقشة المعوقات وكيفية حلها لسرعة شق القناة، لتصريف المياه الزائدة معاينة المسارات لحل المشكلة من جذورها، وقامت اللجنة والوفد المرافق لها بعمل جولة ميدانية والوقف على المناطق المهدد بالغرق.