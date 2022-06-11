حسام الخولي: توقيت الحوار الوطني مناسب ونسعى إلى الوصول لحلول

قال المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إنه ومنذ أن وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الجلوس على طاولة من أجل الحوار الوطني حتى التزم الحزب بذلك، بعدما وضع عدد من الرؤى التي يطلب التباحث فيما حولها خلال الحوار الوطني، «كل ما كانت الجبهة الداخلية مقتنعة كل ما كان الحوار أحسن، وتوقيت الحوار الوطني مناسب تماما».

الخولي: حزب مستقبل وطن قدَّم كل الأفكار

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن حزب مستقبل وطن قدَّم كل الأفكار التي يرغب بمناقشتها خلال مجريات الحوار الوطني للوصول لحلول لتلك الأفكار، ما سيفيد الدولة المصرية.

الخولي: إحنا 300 نائب في مجلس الشيوخ.. منهم 100 معين من الرئيس

وتابع قائلا: «إحنا 300 نائب في مجلس الشيوخ، منهم 100 معين من الرئيس، وكل واحد منهم قيمة وقامة في مجاله قبل ما يدخل المجلس، وبنتعامل مع مجلس الشيوخ على نوعيات كتيرة جدا، وكل واحد من المعينين في مجلس الشيوخ ليه رأيه، واللي بيقول حاجة صح بيتوافق عليها، حيث إنه وفي مجلس الشيوخ من يطرح اقتراحات متميزة يتم التوافق عليها فورا».

وأوضح أن حزب مستقبل وطن هو حزب الأغلبية بواقع 54% من أعضاء المجلس، أما وعن الحوار الوطني فسيكون به العديد من الأشخاص المهمة في مجالاتهم من أجل الاستماع والتفكير للحلول، متابعا: «يجب على كل من سيشارك في الحوار الوطني أن لا يكون له رؤية مسبقة، لأن دي بتؤدي إلى أن يكون مخرجات الحوار الوطني غير مفيدة، لكن وفي حال دخل الجميع للحوار المجتمعي الذي به مختصين من مختلف الجهات فسيؤدي إلى الخروج بما يفيد المستقبل المصري».