رئيس «الجيل الديموقراطي»: الحوار الوطني مدخل حقيقي للجمهورية الجديدة (فيديو)

قال ناجي الشهابي رئيس حزب «الجيل الديموقراطي»، إنّ الحزب تلقى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية بكل ترحاب واعتبرها مدخلًا حقيقيًا للجمهورية الجديدة التي يدعو إليها رئيس الجمهورية منذ سنوات.

13 اجتماعا

وأضاف رئيس حزب «الجيل الديموقراطي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الحزب عقد 13 اجتماعًا لكي يصل إلى ملفات بعينها يمكن أن تكون دورية في الحوار الوطني الذي تستطيع به مصر أن تواجه كل التحديات والصعاب كافة، خاصة أنَّ العالم يمر بأزمة اقتصادية طاحنة.

4 محاور

وتابع رئيس حزب الجيل الديموقراطي، «في حزب الجيل اتفقنا على 4 محاور، الأول هو المحور السياسي والثاني هو المحور الاقتصادي والثالث هو محور التعليم والثقافة والفن والمحور الرابع هو الاجتماعي، وكل ذلك من خلال ملف يتكون من 50 صفحة لحل المشكلات المختلفة».

مواجهة التحديات الداخلية

وأوضح رئيس حزب «الجيل الديموقراطي»، «من المهم أن نتفق من خلال الحوار الوطني على كيفية مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية».

كما أشاد باختيار ضياء رشون نقيب الصحفيين منسقًا عامًا للحوار الوطني، إذ أنَّه ليس غريبًا على الحياة السياسية أو الحزبية أو الانتخابية المصرية، إذ انّ له خبرات متعددة في مجالات مختلفة وهو أفضل شخص يمكن أن يدير هذا الحوار بحيادية ونزاهة.