طارق الخولي: الحوار الوطني لحظة حاسمة في تاريخنا

أكد النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي أن نجاح الحوار الوطني مرهون بتوفر الإرادة لدى كل الأطراف، مشددًا على أن التاريخ سيراقب مواقف جميع الأطراف وسيحاسب من كان يسعى للحوار، ومنفتح عليه ومن ليس لديه نفس المساحات من الانفتاح، والسعي نحو إنجاح الحوار، مؤكدًا أن التاريخ سيراقب وسيحاسب الجميع، لأن هذه اللحظات تعتبر لحظات حاسمة في تاريخنا.

البعض وصف الحوار الوطني بأنه عقد اجتماعي جديد

وأوضح «الخولي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الحوار هدفه أن يرسم خارطة طريق للحاضر والمستقبل، لافتًا إلى أن البعض وصف الحوار الوطني بأنه عقد اجتماعي جديد ويشمل خطوات للتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجمهورية الجديدة.

وطالب عضو مجلس النواب، بتوافر الارادة لدى كل الأطراف لإنجاح الحوار الوطني، مشددًا على أن هذه المسألة تعتبر مسئولية على الجميع، مؤكدًا على أن الحوار الوطني الشامل في رأيه سيشمل قضايا سياسية ضاربًا المثل بعمل لجنة العفو الرئاسي ومناقشة ملف الحبس الاحتياطي وتعديلاته وبدلاته وتنمية الحياة الحزبية وتدعيمها وتقويتها والقدرة على اتخاذ خطوات تشريعية وتنفيذية تصب بشكل أكبر في صالح الملف السياسي والحقوقي.