نشأت الديهي: خزان صافر بدأ يتآكل.. وغرقه يسبب كارثة تاريخية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن المباحثات مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، تناولت أزمة خزان صافر النفطي، وضرورة تضافر الجهود لحل الأزمة بأسرع وقت ممكن، موضحًا أن أزمة خزان صافر خطيرة للغاية؛ إذ أن الخزان يحمل 1.14 مليون برميل من النفط الخفيف، وجسم الخزان بدأ يتآكل من ملوحة مياه البحر، ولم يتم عمل الصيانة اللازمة له.

حصار خزان صافر

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن هذا الخزان محاصر وجماعة الحوثي هم الذين قاموا بهذا العمل في هذا التوقيت، موضحًا أن هناك تهديدات كثيرة بين لحظة وأخرى بتفجير أو غرق الخزان، ما ينتج عنه كارثة تاريخية بمنطقة البحر الأحمر، موضحًا أن جماعة الحوثي وإيران يخشون الإقدام على تفجير الخزان لأنه يؤدي لكارثة عالمية، ولكن يتم منع محاولة إصلاحه.

منع محاولة إصلاح الخزان يؤدي لغرقه

وأشار الإعلامي إلى أن منع محاولة إصلاح الخزان يؤدي لغرقه، ما يؤدي لكارثة بيئية غير مسبوقة وتدمير كامل للكائنات البحرية بهذه المنطقة، ويؤثر على البيئة البحرية والأسماك والشعاب المرجانية وحركة الملاحة والمياه المحلاة، فخزان صافر بمثابة نظام إقليمي يحتاج إلى ترميم ويعكس ما وصل إليه الحال العربي، وحال التجاذبات الإقليمية، بالإضافة للمخاطر الموجودة من اهتراء الأمن القومي العربي المشترك، مناشدًا المجتمع الدولي والدول الإقليمية، بالقيام بدورها بشكل فوري دون إبطاء لحل الأزمة.