الديهي: التطرف الديني والإلحاد والمثلية الجنسية أخطر ما يواجه المجتمعات

وجه الإعلامي نشأت الديهي، الأمهات وربات البيوت والمواطنين البسطاء بالانتباه والاهتمام لخبر دعوات مقاطعة «ديزني بلس» بسبب ترويجها للمثلية الجنسية من خلال أفلامها ومسلسلاتها بعد إطلاقها بالعربية، فتلك التصرفات والسلوكيات تليق بالأجانب في بلدانهم لكننا في مصر نريد الحفاظ على أبناءنا، موضحًا أن أخطر ما يواجه المجتمعات المتماسكة الثالوث المرعب التطرف الديني والإلحاد والمثلية الجنسية، وهو أخطر ما نواجه خلال السنوات المقبلة.

تحذير لأولياء الأمور بشأن أفلام ديزني للأطفال

وعرض مقطع فيديو تضمن تصريح لرئيسة ديزني، تحدثت خلاله على أنه سيتم إطلاق محتوى متعلق بالمثلية الجنسية في أكبر عدد من أفلام «ديزني».

ومن ناحية أخرى، أشاد «الديهي»، بسرعة التقاضي في قضية مقتل كاهن الإسكندرية، وصدور حكم من محكمة جنائيات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا لـ «نهرو ع» 60 عامًا، وشهرته «عبدالرحمن نهرو»، وذلك بعد بيان رأي مفتي الجمهورية الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بقتل أرسانيوس وديد رزق، كاهن كنيسة العذراء وماربولس بمحرم بك، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض سكين.

قتل كاهن الإسكندرية كان يستهدف قتل السلم والأمن المجتمعي

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن سرعة البت في هذا الأمر يمثل تعميق الحق والشعور بالعدالة في المجتمع بين الجميع، فهذا القاتل لم يقتل كاهن الإسكندرية فقط، وإنما حاول قتل السلم والأمن المجتمعي في هذا التوقيت الصعب في ظل مجموعة احداث كانت تستهدف السلم والأمن في مصر.