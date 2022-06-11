الأرصاد: بداية فصل الصيف رسميا 21 من الشهر الجاري

قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك 10 أيام مازالت تفصلنا عن البداية الرسمية لفصل الصيف، والذي سيبدأ في يوم 21 يونيو من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير يأتي في شكل حالات متغيره للطقس خلال شهري أبريل ومايو، لكنها تأخرت هذا العام، «الموجة الأخيرة كانت أول موجة تتعدى الـ41 درجة».

انخفاض ملحوظ غدا بدرجات الحرارة

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه ومع بداية الغد سيكون انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة من 7 إلى 8 درجات، فيما ستصل نسبة الانخفاضات على السواحل الشمالية لـ10 درجات كاملة.

الأسبوع المقبل به ارتفاع بنسب الرطوبة

وأوضحت أنه وبالنسبة لجنوب الصعيد وجنوب سيناء، فستنخفض الحرارة فيها تدريجيا اعتبارا من يوم الاثنين، مؤكدة أنه على مدار الأسبوع المقبل فلن يوجد أية موجات حارة، وستكون درجات الحرارة فى القاهرة حول المعدلات 34 و35 درجة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة نشعر بالحرارة خلال فترات النهار.

ونصحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بضرورة الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة خاصة خلال فترة الظهيرة من 12 ظهرا حتى 5 عصرا، تجنبا للإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.