حالة الطقس غدا السبت 11-6-2022 على مصر.. الحرارة في القاهرة 43 وأسوان 45

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، توقعاتها لحالة الطقس غدا السبت، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن السواحل الشمالية الغربية ستشهد غدا طقسا حارا نهارا معتدل على كل أنحاء الجمهورية خلال ساعات الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وكشف بيان الأرصاد أن غدا من المتوقع أن تشهد مناطق بعينها نشاط رياح أحيانا خلال ساعات الليل قد تكون مثيرة للرمال والأتربة فضلا على وجود أجواء مشمسة في مناطق كل من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية، أما باقي المناطق سيشهد أجواء غائمة بشكل جزئي كالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد تشهد كل تلك المناطق طقسا مشمسا.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، الموافق 11 يونيو 2022، في مصر على النحو التالي:

القاهرة 43 24

الإسكندرية 36 22

وادي النطرون 39 24

طنطا 42 24

شبين الكوم 42 24

دمنهور 38 23

بلطيم 37 22

مطروح 31 22

السلوم 29 21

سيوة 39 24

بورسعيد 37 23

دمياط 36 24

الزقازيق 42 24

المنصورة 41 24

الإسماعيلية 42 23

السويس 41 24

العريش 37 23

رفح 36 23

رأس سدر 42 25

نخل 38 19

نويبع 40 25

طابا 38 24

كاترين 36 24

الطور 38 23

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 41 28

مرسى علم 39 26

الفيوم 42 25

بني سويف 42 25

المنيا 42 25

أسيوط 43 26

سوهاج 43 27

قنا 43 27

الأقصر 44 28

أسوان 45 28

إدفو 44 27

أبو سمبل 44 26

الوادي الجديد 44 27

شلاتين 41 29

أبو رماد 39 28

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 27.