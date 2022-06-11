حالة الطقس اليوم السبت على القاهرة والمحافظات في ذروة الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 11 يونيو حيث ذروة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، ليسود طقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء وتتجاوز درجة الحرارة على القاهرة الكبرى لأول مرة خلال هذا العام حاجز 40 درجة مئوية.

وبشأن تفاصيل حالة الطقس اليوم، أوضح خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 43 درجة مئوية فى الظل، شمال الصعيد 43 درجة مئوية، جنوب الصعيد 45 درجة مئوية أما السواحل الشمالية 36 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الهيئة، أنّ من المتوقع اليوم أن تنشط الرياح أحيانا خلال فترة المساء على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ومحافظات الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ونوهت الأرصاد بأنّ البلاد تتأثر برياح جنوبيه غربية الي غربية قادمة من الصحراء الغربية تعمل علي رفع درجة الحرارة بشكل كبير، كما تقل نسبة الرطوبة الموجودة بالهواء، مشيرة إلى أنه تزداد فترات سطوع الشمس خلال اليوم، بسبب غياب تكونات السحب المحلية وبالتالي يزداد التأثر بحرارة الشمس المباشرة.

ونصحت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر في أثناء التواجد والتعرض لأشعة الشمس وأن الخروج من المنزل يكن للضرورة فقط، فضلا عن الإكثار من شرب السوائل الباردة وخاصة المياه، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع ضرورة ارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض المباشر لأشعة الشمس، بالإضافة لارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وفاتحة اللون، وأخيرا يجب عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال أو زجاجات كحل داخل السيارات.

درجات الحرارة اليوم السبت

وجاءت درجات الحرارة في القاهرة 43 24، الإسكندرية 36 22، وادي النطرون 39 24، طنطا 42 24، شبين الكوم 42 24، دمنهور 38 23، بلطيم 37 22، مطروح 31 22، السلوم 29 21، سيوة 39 24، بورسعيد 37 23، دمياط 36 24، الزقازيق 42 24، المنصورة 41 24، والإسماعيلية 42 23 درجة مئوية.

فيما سجلت درجات الحرارة اليوم في السويس 41 24، العريش 37 23، رفح 36 23، رأس سدر 42 25، نخل 38 19، نويبع 40 25، طابا 38 24، كاترين 36 24، الطور 38 23، شرم الشيخ 40 29، الغردقة 41 28، مرسى علم 39 26، الفيوم 42 25، بني سويف 42 25، المنيا 42 25، أسيوط 43 26، سوهاج 43 27، قنا 43 27، الأقصر 44 28، أسوان 45 28، إدفو 44 27، أبو سمبل 44 26، الوادي الجديد 44 27، شلاتين 41 29، أبو رماد 39 28، حلايب 36 28، رأس حدربة 35 27 درجة.