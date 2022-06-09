حالة الطقس غدا الجمعة 10-6-2022 على مصر.. شديد الحرارة ونشاط للرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، توقعاتها لحالة الطقس غدا الجمعة، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

نشاط للرياح

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح مساء على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، الموافق 10 يونيو 2022، في مصر على النحو التالي:

القاهرة 38 26

الإسكندرية 35 23

وادي النطرون 37 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 36 22

بلطيم 32 22

مطروح 32 22

السلوم 39 21

سيوة 39 24

بورسعيد 31 24

دمياط 30 24

الزقازيق 38 24

المنصورة 37 24

الإسماعيلية 38 26

السويس 38 26

العريش 32 22

رفح 34 24

رأس سدر 39 23

نخل 37 17

نويبع 39 23

طابا 38 22

كاترين 36 18

الطور 36 23

شرم الشيخ 40 27

الغردقة 41 28

مرسى علم 38 24

الفيوم 40 24

بني سويف 41 24

المنيا 41 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 24

قنا 43 25

الأقصر 43 24

أسوان 44 28

إدفو 44 26

أبو سمبل 43 25

الوادي الجديد 42 25

شلاتين 40 28

أبو رماد 29 23

حلايب 43 27

رأس حدربة 33 26.