رئيس التحرير

محمود مسلم

حالة الطقس غدا الجمعة 10-6-2022 على مصر.. شديد الحرارة ونشاط للرياح

كتب:

إسراء حامد محمد
03:29 م | الخميس 09 يونيو 2022
حالة الطقس

حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، توقعاتها لحالة الطقس غدا الجمعة، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

نشاط للرياح

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح مساء على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، الموافق 10 يونيو 2022، في مصر على النحو التالي:

القاهرة 38 26

الإسكندرية 35 23

وادي النطرون 37 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 36 22

بلطيم 32 22

مطروح 32 22

السلوم 39 21

سيوة 39 24

بورسعيد 31 24

دمياط 30 24

الزقازيق 38 24

المنصورة 37 24

الإسماعيلية 38 26

السويس 38 26

العريش 32 22

رفح 34 24

رأس سدر 39 23

نخل 37 17

نويبع 39 23

طابا 38 22

كاترين 36 18

الطور 36 23

شرم الشيخ 40 27

الغردقة 41 28

مرسى علم 38 24

الفيوم 40 24

بني سويف 41 24

المنيا 41 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 24

قنا 43 25

الأقصر 43 24

أسوان 44 28

إدفو 44 26

أبو سمبل 43 25

الوادي الجديد 42 25

شلاتين 40 28

أبو رماد 29 23

حلايب 43 27

رأس حدربة 33 26.

اقرأ المزيد:

حالة الطقس غدا الخميس 9-6-2022 في مصر.. ارتفاع درجات الحرارة

هيئة الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا: «ارتفاع درجات الحرارة»

حالة الطقس غدا الأربعاء 8-6-2022 على مصر.. شديد الحرارة والعظمى تصل لـ41

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 7-6-2022 على مصر.. وموعد انتهاء الموجة الحارة
بقلم إسراء حامد محمد