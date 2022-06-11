مساعد وزير الخارجية السابق: الشعب اليمني يتعرض لظروف من أصعب ما يمكن

قال السفير الدكتور محمد بدر الدين زايد، سفير مصر الأسبق في اليمن ومساعد وزير الخارجية السابق، إن الشعب اليمني يعاني ومنذ 8 سنوات من مشكلات عدة داخليا، حيث إنه ومن بعد استيلاء الحوثيين على مقاليد البلاد هناك تم إيقاف تيسير رحلات جوية بين عدد من الدول والعاصمة اليمنية صنعاء، كما يوجد حاليا توقف وشلل كامل في عدد المؤسسات الحكومية اليمنية، «الشعب اليمني يتعرض لظروف من أصعب ما يمكن».

زايد: الرئيس السيسي أكد على أهمية أمن واستقرار اليمن

وأضاف «زايد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الحوثيين قاموا بالكثير من المشكلات في داخل اليوم وخارجها، وخلال الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية لمصر أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أمن واستقرار اليمن والذي يمثل أهمية قصوى لمصر والعالم العربي.

زايد: كثير من الشعب اليمني ترك بلاده قبل ثماني سنوات من الآن

وأوضح أن الشعب اليمني والذي ترك بلده قبل ثماني سنوات من الآن لا يستطيع الحياة بشكل طبيعي في عدد كبير من الدول التي لجأوا إليها، غير أنه وفي مصر فقد شدد الرئيس على أن يتم التعامل مع الأشقاء العرب القادمين من دول صراع كالمصريين تماما، وهو ما ساعدهم على تجاوز محنتهم في مصر وأن يحيوا حياة كريمة.

واستطرد: «هناك علاقات اجتماعية قوية تربط بين الشعبين المصري واليمني، والشعب اليمني في عدد من الدول لا يستطيع ممارسة حياته الطبيعية خارج اليمن، حيث إن الشعب اليمني يتعرض لظروف سيئة، وحركات الشعب اليمني في مختلف البلدان تشوبها الكثير من المشكلات بمختلف الدول».

وأكد ان الغالب الرئيس في اليمن يعلم جيدا دور مصر المحوري وما سيقدمه الدور المتغير الإنساني المهم في اليمن، «الرئيس السيسي تحدث اليوم عن تلك العلاقات التاريخية المهمة، وهناك الكثير من العلاقات الشعبية والتاريخية القديمة بين مصر واليمن، والهجرات اليمنية إلى مصر كانت من أبرز الهجرات العربية لمصر مع دخول الإسلام إلى مصر».

وتابع: «هناك إجراءات خاصة ببناء الثقة والتسوية والاتصالات الجارية بين مصر واليمن، نظرا لأهمية مصر ودورها المحوري على كافة الدول».