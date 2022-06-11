العليمي: مصر تحتضن مئات الآلاف من أبنائنا وساهمت في بناء اليمن عام 1960

قال الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، إن مصر كانت إلى جانب اليمن دائماً دفاعاً عن الجمهورية في الشمال واستقلال الجنوب من الاستعمار، وكانت مصر الدولة التي أسهمت في النهضة وإعادة بناء مؤسسات الدولة عام 1962.

رشاد العليمي: مصر تقف بجانبنا

وأضاف «العليمي»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية، أنّ مصر اليوم تقف معهم في إطار التحالف الداعم للشرعية الدستورية بهدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب المدعوم من إيران.

وأوضح أنّ مصر تحتضن مئات الآلاف من أبنائنا الذين تقطعت بهم سبل العيش في الداخل مع استماتة الجماعات الإنقلابية بحملتها الوحشية لملاحقة المعارضين لهجمتها المتخلفة التي تريد لنا العودة لعصور ما قبل الدولة الوطنية وما قبل التاريخ، ووقوفها ضد المساواة والعدالة وسيادة القانون.

العليمي: مصر تكتب التاريخ من جديد بنهضتها وتماسك شعبها

وأكد العليمي أنّ مصر تكتب التاريخ من جديد بنهضتها وتماسك شعبها، والالتفاف حول قيادتها السياسية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي صار مثالًا للقائد الشجاع وصمام أمان لبلده وشعبه العزيز وملهماً لنهضة عربية حديثة، مضيفا أنه تحدث مع الرئيس السيسي حول مستجدات الأوضاع في اليمن، والجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من أجل تحسين الأوضاع داخل المحافظات، خصوصاً المحررة منها، على الصعيدين الاقتصادي والخدمي وتوحيد مؤسستي الجيش والأمن وما تتطلبه هذه الإصلاحات من إسناد ودعم من مصر.

وتابع: «أكدنا تعاطينا الإيجابي مع كل مساعي السلام للتنسيق مع التحالف في دعم الشرعية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين لم تبخلا أبداً في تقديم كل أشكال الدعم والمبادرات من أجل إنهاء معاناة شعبنا».