إصابة 9 أشخاص بينهم سيدات وأطفال في حادثي سير ببني سويف

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة، مساء اليوم السبت، بينهم 4 سيدات وطفلتان، في حادثي سير على طرق بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

إصابة 6 بينهم 3 أطفال في انقلاب «توكتوك» ببني سويف

في الحادث الأول، أصيب 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال وسيدتان ورجل، في حادث انقلاب «توكتوك» بمدخل قرية «بني عفان»، بدائرة مركز بني سويف، وجرى نقل المصابات إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابات هن: «ملك عبدالعظيم بسيوني»، 10 سنوات، و«نسمة رمضان عبد العظيم»، 35 سنة، و«منة عبدالعظيم بسيوني»، 13 سنة، و«جمعة رفعت عبدالعظيم»، 35 سنة، و«ياسمين جمعة عبدالعظيم»، 15 سنة، و«منى جابر شعبان»، 40 سنة، وجميعهم يقيمون بقرية «بني عفان» بمركز بني سويف، وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات وجروح.

إصابة 3 في انقلاب دراجة نارية على طريق «الأزهري» ببني سويف

وفي الحادث الثاني، أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق «الأزهري» بمدينة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم: «محمد فتحي محمد»، 40 سنة، تاجر، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيسر، و«مصطفى محمد زكي»، 38 سنة، تاجر، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و«أسعد قرني خليفة»، 53 سنة، تاجر، مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم، وجميعهم يقيمون بمنطقة «الأزهري» في مدينة شرم الشيخ.

تم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على السلطات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.