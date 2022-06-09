مصرع طفل صعقاً بالكهرباء في بني سويف

لقى طفل مصرعه صعقاً بالكهرباء في قرية «الحرجة»، التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف، اليوم الخميس، تم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير مفتش الصحة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

بلاغ بمصلاع طفل صعقاً بالكهرباء شمال بني سويف

تلقي اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بمصرع طفل صعقاً بالكهرباء في قرية «الحرجة»، بمركز ناصر شمال المحافظة، ووجه على الفور بنقله إلى مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكشف ملابسات الواقعة.

نقل الجثة إلى مشرحة ناصر العام تحت تصرف النيابة

وتم الدفع بسيارة إسعاف، تابعة لمرفق بني سويف، إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفل يُدعى «صالح ع. م.»، 13 سنة، طالب، مقيم بقرية «الحرجة»، تم نقله إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات مباحث مركز شرطة ناصر حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

مصرع وإصابة 6 في انقلاب ربع نقل على طريق الزعفرانة

في سياق آخر، شهدت محافظة بني سويف، صباح اليوم الخميس، مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي «بني سويف - الزعفرانة»، بالقرب من مطار «عريضة»، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، والمصابين إلى المستشفى ذاتها، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.