سحب عمال النظافة من شوارع بني سويف بسبب ارتفاع درجة الحرارة

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رىيس مشروع النظافة بسحب عمال النظافة من الشوارع اليوم خلال الفترة من الساعة 12 ظهراً حتى انكسار الموجة الحارة، وذلك حرصا على سلامتهم، على أن يتم استكمال العمل خلال الفترة المسائية، وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

عمال بني سويف يشكرون المحافظ

وتوجه هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، ورئيس مجلس إدارة مشروع النظافة، بالشكر للمحافظ على توجيهاته بسحب عمال النظافة من الشوارع فى الفترة من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى انتهاء انكسار الموجه شديدة الحرارة، على أن يتم تعويض ساعات العمل ليلا.

ارتفاع درجة الحرارة في بني سويف

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حارة تشهدها البلاد، حيث ترتفع الحرارة بمعدل يتراوح ما بين درجتين إلى 3 درجات، عن القيم المسجلة في الأيام الماضية، مع زيادة نسب الرطوبة نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، وزيادة فترات سطوع الشمس، بما يؤدي إلى طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية.

تجنب التعرض لأشعة الشمس

وناشدت محافظة بني سويف المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الظهيرة، خاصة خلال الفترة من 12 ظهرا إلى 4 عصرا، وشرب السوائل بصورة مستمرة، والتواجد داخل أماكن جيدة التهوية في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.