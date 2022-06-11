انتشال جثة طفل غرق بمياه البحر اليوسفي جنوب بني سويف.. «هرب من الحر للموت»

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف بالتعاون مع الأهالي، جثة طفل غرق فيي أثناء الاستحمام بمياه البحر اليوسفي بقرية دلهانس التابعة لمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

بلاغ بمصرع طفل غرقا في مياه البحر اليوسفي في بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بغرق طفل بمياه البحر اليوسفي بقرية دلهانس التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن، جنوب المحافظة، والذي وجه بسرعة رجال الإنقاذ النهري وانتشال الطفل.

التحريات الأولية: غرق الطفل اثر جرف التيار له

وتبين من التحريات الأولية بعد الانتقال والفحص، وفاة الطفل أبانوب ثروت بشرى 12 عامًا، مقيم في عزبة بشرى الغربية، بمركز الفشن، وذلك إثر سقوطه بمياه البحر اليوسفي بجوار محطة مياه دلهانس، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، كما تبين أنه نظرا لارتفاع درجة حرارة الجو نزل الطفل للاستحمام في مياه البحر اليوسفي ونظرا لعدم اجادته السباحة جرفه التيار ولم يتمكن من الخروج.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور احمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف نقلت جثة الطفل المتوفي إلى مستشفى الفشن المركزي، وتم إيداعها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة بناء على تقرير مفتش الصحة المختص.

وكانت قرية الزرابي التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف شهدت واقعة مماثلة اليوم، حيث غرق طفل في أثناء استحمامه بمياه وجرى انتشال جثته والتصريح لدفنها.