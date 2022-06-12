اليوم.. استكمال محاكمة «سفاح الجمالية» وآخرين بتهمة قتل شخص

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهم «سفاح الجمالية» و3 آخرين، وذلك بعدما وجهت لهما النيابة العامة تهمتي استعراض القوة والقتل العمد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبو صافي وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد. وجاء في أمر الإحالة، بناءً على مواد الاتهام التي أسندتها النيابة العامة للمتهمين، قيامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر، لحملهم أسلحة نارية وبيضاء، كانوا يحملونها والتي من شأنها تكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر.

توجيه تهمة القتل العمد دون سبق إصرار وترصد

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أيضا، تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجني عليه الذي يدعى «سكر»، عمدا من غير سبق إصرار وترصد، وذلك بعد نشوب الخلاف بينهم وهو ما دعاهم إلى التوجه إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم التي كانوا يحملونها «الأسلحة النارية والبيضاء».

استكمال محاكمة «سفاح الجمالية» وآخرين بتهمة قتل شخص

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الجمالية، يفيد بحدوث مشادات متكررة بين الطرفين، وتطور الأمر إلى نشوب شجار بينهما ارتكب على إثرها «سفاح الجمالية» وأعوانه جريمة قتل أودت بحياة المجني عليه، حيث توجه المتهمون إلى مكان تواجد المجني عليه، وانهالوا عليه جميعًا بأسلحتهم التي أحضروها لذلك الغرض، ليسقط جثة هامدة غارقًا وسط بركة من الدماء.

واليوم، تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، جلسة محاكمة المتهم «سفاح الجمالية» و3 آخرين، وذلك بعدما وجهت لهما النيابة العامة تهمتي استعراض القوة والقتل العمد.