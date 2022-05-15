تأجيل محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين متهمين بالقتل العمد لـ12 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، تأجيل جلسة محاكمة «سفاح الجمالية» و3 آخرين، بعدما وجهت لهم النيابة العامة، تهمتي استعراض القوة والقتل العمد، لـ12 يونيو.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الجمالية، يفيد بحدوث مشادات متكررة بين الطرفين، وتطور الأمر إلى نشوب شجار بينهما، ارتكب إثرها «سفاح الجمالية» وأعوانه، جريمة قتل أودت بحياة المجني عليه، إذ توجه المتهمون إلى مكان تواجد المجني عليه، وانهالوا عليه جميعًا بأسلحتهم التي أحضروها لذلك الغرض، ليسقط جثة هامدة غارقًا وسط بركة من الدماء.