بكابل كهرباء.. قصة محامي عذب زوجته حتى الموت أمام أطفالها وتركها لينام

«محمد» الذي يعمل محاميًا، كان دائم الخلاف مع زوجته في الفترة الأخيرة داخل منزلهما في قرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، ولكن في هذا اليوم تطور الأمر بينهما ونالت فيه الزوجة وصلة تعذيب بشعة من جانب زوجها عن طريق استخدام كابلات الكهرباء حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

«الوطن» تستعرض التفاصيل الصادمة والقصة الكاملة التي جعلت الزوج يعذب زوجته بكابلات الكهرباء حتى الموت حسب تحريات النيابة ورواية الأهالي في نفس المنطقة.

الخلافات المتكررة بين المحامي وزوجته ووالدته بسبب المخدرات

كان الزوج المحامي دائم الشجار مع زوجته «في العقد الثالث من عمرها» والتعدي عليها وعلى والدته أيضًا نظرًا لأنه كان يتعاطى المخدرات ويرفضون إعطاءه أموالًا مقابل شراء المخدرات، لذا تعدى عليهم أكثر من مرة بسبب ذلك، كما أنه تعدى على زوجته في الأسبوع السابق للحادث ولكن تدخل والده من أجل إنهاء الخلاف بينهما، وتعدى أيضًا على والدته بالضرب لتضطر والدته إلى ترك المنزل والإقامة عند شقيقتها من أجل الابتعاد عنه.

الخلاف الأخير.. التعذيب بكابلات كهرباء حتى الموت

وفي يوم الحادث نشب خلاف بين المحامي وزوجته بسبب رفضها إعطاءه أموالًا يشتري بها المخدرات التي يتعاطاها، لذا لجأ الزوج إلى تعذيبها بكابلات الكهرباء في المنزل أمام طفليها الصغيرين، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

ترك «محمد» زوجته جثة هامدة داخل المنزل، لينام على السلم المؤدي إلى الشقة، تاركًا طفليها الصغيرين حولها يبكون عليها محاولين إيقاظها والرد عليهما، ولكنها كانت قد توفيت.

كان والد الزوج ذاهبًا في هذا اليوم إليهم من أجل إيقاظه هو وزوجته، ولكنه تفاجئ بباب الشقة مفتوحًا، وابنه نائمًا على السلم، الأم جثة هامدة ملقاة على الأرض وحولها طفليها الاثنين، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة وتم القبض على الزوج المتهم قتل زوجته.

ضباط المباحث تصل إلى مسرح الجريمة

وبتحرك ضباط مباحث إلى مسرح الجريمة فور ورود البلاغ إلى قسم الشرطة، ومن خلال الفحص تم العثور على جثة السيدة، كما تبين أيضًا وجود آثار ضرب وتعذيب على كل من وجهها وجسدها، بالإضافة إلى العثور على كابل كهرباء بجوار الجثة يتناسب مع آثار الضرب الظاهرة على جثة الضحية.

القبض على المتهم

ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية القبض على «محمد» المحامي المتهم، وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الجريمة بسبب الخلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل جثمان الزوجة إلى مشرحة بأحد المستشفيات الشهيرة بالمنصورة.