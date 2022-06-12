مصطفى درويش يعلن إصابته بتهتك في عضلة السمانة «صورة»

أعلن الفنان مصطفى درويش عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» إصابته بتهتك في عضلة السمانة.

ونشر مصطفى درويش صورة لقدمه وبجواره عكاز وعلق عليها قائلا: «الحمد لله تهتك حاد من الدرجة الثانية في عضلة السمانة الحمد لله».

تعرض مصطفى درويش لأزمة صحية

وأعلن الفنان مصطفى درويش صباح أمس، تعرضه لوعكة صحية بعد إعلانه خبر خطوبته بيوم واحد فقط، وكشف عن ذلك عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك».

ولم يعلن مصطفى درويش عن أي تفاصيل واكتفى بكتابة منشور قال فيه: «الحمد لله أي حاجه بتيجي من عند ربنا ألف حمد وشكر لك يا رب.. أنا راضي بكل قضائك وثمن وبندفعه الحمدلله وبدعوات الناس كله بيعدي وربنا بيستر الحمد لله».

مصطفى درويش ورمضان 2022

وشارك مصطفى درويش في السباق الرمضاني الماضي 2022 من خلال عملين دوامين حققا نجاحا كبيرا، الأول مسلسل suits أمام آسر ياسين وأحمد داوود وصبا مبارك وتارا عماد وريم مصطفى ومحمد شاهين وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

والثاني مسلسل راجعين يا هوي أمام خالد النبوي ونور ووفاء عامر وأنوشكا وهنا شيحا وأحمد بدير وسلمى أبو ضيف ونور خالد النبوي وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج محمد سلامة.