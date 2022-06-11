الفنان مصطفي درويش يتعرض لوعكة صحية بعد إعلان خطوبته بـ 24 ساعة

تعرض الفنان مصطفي درويش لوعكة صحية وذلك بعد إعلانه خبر خطوبتة بيوم واحد فقط، وكشف عن ذلك عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك وكشف أنه متواجد فى المستشفى.

وظهر الفنان مصطفي درويش أثناء تلقيه العلاج داخل مستشفي دار الفؤاد وكتب فى منشوره قائلا «الحمد لله اي حاجه بتيجي من عند ربنا ألف حمد وشكر لك يارب.. أنا راضي بكل قضائك وثمن وبندفعه الحمدلله وبدعوات الناس كله بيعدي وربنا بيستر الحمد لله».

تعرض مصطفي درويش لوعكة صحية

وانهالت تعليقات المتابعين على مصطفي درويش متمنين له السلامة، وتساءل الجمهور عن سبب الوعكة الصحية التى تعرض لها ولكنه حتى الآن لم يعلن عن تفاصيل خاصة بتواجده فى المستشفي.

يذكر أن الفنان مصطفي درويش كان قد أعلن عن خبر خطوبتة منذ 24 ساعة تقريبا من خلال صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، وقال «أنا قريت الفاتحة النهاردة»، وتلقى التهاني من متابعيه، الذين تمنوا له السعادة.

آخر أعمال مصطفي درويش

يذكر أن الفنان مصطفي درويش كان قد شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل suits والذي شارك فيه بجانب اسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وتارا عماد وريم مصطفي ومحمد شاهين وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

وكان قد شارك أيضا فى مسلسل راجعين ياهوي والذي شارك فى بطولتة خالد النبوى ونور ووفاء عامر وأنوشكا وهنا شيحا وأحمد بدير وسلمي أبو ضيف ونور خالد النبوى وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمد سلامة.