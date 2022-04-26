مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 25.. آسر ياسين يتخلص من مصطفي درويش
كتب:
بسمة شطا
09:57 م | الثلاثاء 26 أبريل 2022
مسلسل سوتس بالعربي
شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي كثير من المفاجأت بين أبطال العمل، على رأسهم آسر ياسين وأحمد داود، إذ بدأ بمشهد ذهاب أدم الذي يجسد شخصيتة الفنان أحمد داود وزين الذي يجسد شخصيته الفنان أسر ياسين وهم تحت تأثير المخدرات إلى مكتب المحاماة الخاصة بهم وتعدي على مكتب شريف زيدان الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفي درويش.
وتضمنت أحداث مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 25، أنه خلال جولة زين فى المكتب وصل إلى دليل على أن القضية القديمة التي تورط في إخفاء معلومات بها السبب فيها هو شريف زيدان بالتعاون مع المحامي أمجد الذي جسد شخصيته الفنان على قاسم.
مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 25
وبالفعل طلب زين مقابلة أمجد واعترف الأخير له بكل شيء، ولكن رفض أن يشهد معه واستعان زين بأدم للحصول على اعتراف من صاحب الشركة الخاصة بالقضية ونجح بالفعل.
زين يتخلص من شريف
وكشف زين مافعله شريف في اجتماع أمام أعضاء مجلس الادارة بالتعاون مع أدم الذي حصل على اعتراف مكتوب، وجرى فضحه أمام الجميع، وبالفعل جرى التصويت على استبعاده من المكتب.