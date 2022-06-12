المغرب يمنع عرض فيلم «سيدة الجنة».. والعلمي الأعلى: تزوير يسيء للإسلام

منعت السلطات المغربية، عرض فيلم روائي بريطاني طويل يحمل اسم «ذا ليدي أوف هافن»، أو «سيدة الجنة» الذي يعتبر مسيئا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واعتبر الفيلم البريطاني «ذا ليدي أوف هافن»، مسيئًا في مصر وباكستان وإيران والعراق ودول أخرى، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتدور قصة الفيلم الروائي الطويل حول فاطمة الزهراء، ابنة النبي محمد «ص» كما تناول «سيدة الجنة» ما يصفه الفيلم بالصراع على خلافة الرسول صلى الله عله وسلم، بعد وفاته.

المجلس العلمي الأعلى يندد بالتزوير الفاضح لحقائق في التاريخ الإسلامي

وقرر المركز السينمائي المغربي في بيان، عدم منح التأشيرة لـ الفيلم ومنع عرضه التجاري أو الثقافي، فيما استنكر المجلس العلمي الأعلى، هيئة مغربية رسمية مسؤولة عن إصدار الفتاوى، رئيسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، محتوى «ذا ليدي أوف هافن» بشدة.

وندد المجلس العلمي الأعلى في بيان بالتزوير الفاضح لحقائق ثابتة في التاريخ الإسلامي، كما استنكر التزوير الذي يسيء للإسلام والمسلمين، وترفضه كل الشعوب، لكونه لا يخدم مصالحهم العليا بين الأمم في هذا العصر بالذات.

«ذا ليدي أوف هافن» عرض بـ المملكة المتحدة في 3 يونيو الجاري

وأثار فيلم «سيدة الجنة» غضبا بعد عرضه في بريطانيا وخرجت مظاهرات طالبت بوقف عرضه. وبدأ عرض فيلم «ذا ليدي أوف هافن» في 3 يونيو الجاري في المملكة المتحدة، فيما ألغت شبكة «سينيوورلد» البريطانية لدور السينما برمجته بعد المظاهرات التي نظمها مسلمون خارج دور سينما تم عرضه بث فيها.

وفي وقت سابق، وصف مؤلف الفيلم الداعية الشيعي ياسر الحبيب، بأنه أول فيلم يتطرق إلى ذلك على الإطلاق. و«سيدة الجنة» من إخراج إيلي كينج، ومن بطولة

والفليم من بطولة جابرييل كارتيد وراي فيرون ومارك أنتوني برايتون وأوسكار سالم وألباني كورتوا، وكريس جرمان.