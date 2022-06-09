ثاني سلسلة قاعات سينما بريطانية توقف عرض «سيدة الجنة» بسبب الاحتجاجات

تتواصل الاحتجاجات في عدد من مدن المملكة المتحدة أمام دور العرض السينمائي، من قبل عدد من المسلمين الغاضبين من عرض فيلم «The Lady of Heaven» أو «سيدة الجنة» الذي يعرض حياة السيدة فاطمة ابنة النبي محمد، من وجهة نظر شيعية، كانت «Showcase» ثاني سلسلة سينمات تسحب الفيلم من قاعاتها، أمس، بعد احتجاج المتظاهرين.

تم إصدار فيلم «سيدة الجنة» الذي تبلغ تكلفته 12 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأزالت شركة «Cineworld» المالكة لسلسلة دور العرض السينمائي، لاحقًا من جميع القاعات، وذلك لضمان سلامة الموظفين والعملاء، وفقا لما أعلنوه في بيان صحفي، وذلك بعد أن واجه الموظفون حشودًا من المتظاهرين خارج دور العرض السينمائي في برادفورد وبولتون وبرمنجهام وشيفيلد، وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل».

«Cineworld» تلغي عروض الفيلم من سينماتها: لضمان سلامة موظفينا وعملائنا

وجاء خلال البيان الذي نشرته الشركة: «نظرًا للحوادث الأخيرة المتعلقة بعروض The Lady Of Heaven، فقد اتخذنا قرارًا بإلغاء العروض القادمة للفيلم في جميع أنحاء البلاد لضمان سلامة موظفينا وعملائنا».

وفي الوقت نفسه، تواصل سينمات «Vue» بثبات عرض الفيلم، قائلاً إنه يأخذ على محمل الجد المسؤوليات التي تأتي مع توفير منصة لمجموعة متنوعة من المحتوى، ويؤمن بعرض الأفلام التي تهم المجتمعات المتنوعة، ودخل متظاهرون مسلمون إلى مركز ويستفيلد للتسوق في ستراتفورد بشرق لندن مساء أمس، حيث هتفوا «أوقفوا عرضه»، وطالبوا بالتحدث مع مدير السينما، ولكنه رفض ذلك تماما.

وقال متحدث باسم «Vue International»، «الفيلم معروض في عدد من دور السينما لدينا، يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بمدة بقاء الفيلم معروضًا على أساس كل موقع على حدة، واستنادًا إلى مجموعة متنوعة من العوامل التجارية والتشغيلية».

120 ألف شخص يوقعون على عريضة لمنع عرض فيلم «سيدة الجنة» في المملكة المتحدة

وقع أكثر من 120 ألف شخص على عريضة لمنع الفيلم للمخرج إيلي كينج، وسحبه من جميع دور العرض في المملكة المتحدة، ذكرت صحيفة «بولتون نيوز» أن مجلس بولتون للمساجد وصف الفيلم بأنه «تجديفي»، وقال إنه يحرف الروايات التاريخية، ويزدري أكثر الأفراد احتراماً في التاريخ الإسلامي، وانتقدته بعض الجماعات لتصويره النبي محمد، وهو من المحرمات في الإسلام.