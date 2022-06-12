فيضانات تجتاح أنقرة.. ومصرع 8 أشخاص على الأقل إثر حادث شمال تركيا

شهدت تركيا خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث بينها الفيضانات التي شهدتها العاصمة «أنقرة» جراء الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن مقتل شخص، فيما لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 10 آخرين على إثر اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة في مقاطعة باليكسير شمال غربي البلاد

وقالت السلطات في تركيا إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، أدت إلى حدوث فيضانات، مشيرة إلى العثور على جثة شاب يبلغ من العمر «27 عاما» كان يعمل سائق حافلة، فيما واصل أكثر من 3000 رجل بحث وإنقاذ وإطفاء العمل في المناطق المتضررة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

عمدة أنقرة: حدوث فيضانات في 300 موقع.. وسقوط 35 شجرة

من جانبه، أوضح عمدة العاصمة «أنقرة»، منصور يافاش، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه تم إنقاذ 35 شخصا، مشيرا إلى حدوث فيضانات في 300 موقع، وسقوط 35 شجرة وانهيار 23 سقفا وثلاثة أعمدة إنارة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، إن السلطات تلقت بلاغا يفيد بفقد شخص واحد جراء الفيضانات، مشيرا إلى إرسال 44 من أفراد البحث والإنقاذ إلى المنطقة وتم العثور على جثة الرجل بالقرب من مجرى نهر، وفقا لما ذكرته قناة « أيه بي سي نيوز» الأمريكية.

حاكم باليكسير السلطات لا تزال تحقق في أسباب

وفي مقاطعة باليكسير الواقعة شمال غربي البلاد، لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 10 آخرون على إثر حادث اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة، وقالت وسائل إعلام تركية، إن الحافلة كانت مكتظة بركاب متجهين لحضور حفل زفاف في وسط المدينة، اصطدمت بشاحنة تحمل حليب.

من جانبه، أوضح حاكم المقاطعة، حسن سيلداك، أن السلطات لا تزال تحقق في أسباب وملابسات الحادث، الذي من المرجح أن يكون سببه هطول أمطار غزيرة وتغيير حارة السير بشكل غير سليم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.