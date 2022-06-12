الصحة تنتهي من تطعيم الفئات المستهدفة بلقاح كورونا داخل 6 مدن في دمياط

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن انتهاء تطعيم جميع الفئات المستهدفة بلقاح فيروس كورونا، داخل 6 مدن بمحافظة دمياط، خلال الحملات المكثفة التي انطلقت قبل 3 أشهر، بمدن: «رأس البر، دمياط الجديدة، السرو، ميت أبوغالب، الروضة، وعزبة البرج».

حملات التطعيم بلقاح كورونا في دمياط

من جانبها، قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنّ حملات التطعيم بدأت في المحافظة منذ شهر مارس 2021 داخل مركز واحد، ثم زاد عدد المراكز إلى 72، لافتة إلى تطعيم 730.118 ألف مواطن من الفئات المستهدفة بالمحافظة حتى اليوم.

وأضافت الدكتورة منال، أنّ فرق التواصل المجتمعي والرائدات الريفيات، نجحت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، في نشر التوعية بأهمية تلقي اللقاح للحد من انتشار الفيروس، وتوجيه المواطنين إلى نقاط التطعيم، خلال زيارتهم للمنازل بتلك المدن، فضلا عن تنفيذ نقاط للتطعيم مقسمة إلى قطاعات بكل مدينة.

لا إصابات بكورونا في مستشفيات دمياط

وأكد الدكتور سيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، أنّ مستشفيات المحافظة أصبحت خالية تماما من أي حالات مصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنّ مستشفيات المحافظة استقبلت منذ بداية الجائحة، 48 ألفا و100 حالة مشتبه بإصابتها بكورونا، بينها 3390 حالة جرى تأكيد اصابتهم بعد إجراء تحليل PCR، حيث جرى تقديم سبل الرعاية الطبية للمصابين.

وتابع أنّ حملات التطعيم ستعمل بشكل مكثف، في باقي مدن المحافظة، حيث سيتم البدء بمركز دمياط خلال الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أنّ حملات التطعيم مستمرة للانتهاء من تطعيم 100% من الفئات المستهدفة خلال الفترة القليلة المقبلة.