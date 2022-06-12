أسعار خامات الحديد تواصل التراجع الكبير.. والبيليت يهبط إلى 585 دولارا

واصلت أسعار مدخلات إنتاج صناعة الحديد والصلب رحلة التراجع الكبير بعد سلسلة من الارتفاعات الحادة استمرت لأشهر، لكنها بدأت في الخفوت قبل شهر ونصف تقريبا.

وأظهرت بيانات أسواق المعادن أنَّ أسعار حديد التسليح تراجعت في تعاملات الأسبوع الثاني من الشهر الجاري بما يتراوح بين 85 إلى 100 دولار، وانخفض السعر من ما يتراوح بين 810 إلى 840 دولارًا للطن في منتصف مايو، إلى ما بين 725- 740 دولارا للطن، وهي قيمة أقل بكثير من أسعار الحديد المسجلة في تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الماضي، التي تراوحت بين 880 – 900 دولار، مقارنة بـ920 دولارا في تعاملات 22 أبريل.

أسعار الخردة

وتراجعت أسعار الخردة بنحو 77 دولارًا، وبلغ سعر الطن في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري 413 دولارًا، مقارنة بـ490 دولارًا للطن في الأسبوع الثاني من الشهر الماضي، ومقارنة بنحو 535 دولارا للطن، بعدما تراجع بأكثر من 100 دولار في الطن الأسبوع الأول من شهر مايو، وهبطت من مستويات 620 دولارًا في منتصف أبريل، ونحو 653 دولارًا في تعاملات 22 أبريل، ثم 550 دولارًا للطن في الأسبوع الأخير من أبريل.

أسعار خام الحديد

فيما بلغت أسعار خام الحديد 141 دولارًا للطن، هبوطا من 139 دولارًا للطن، بعدما شهدت تراجعا خلال الأسابيع الثلاثة بداية من منتصف أبريل، وسجلت 139 دولارًا للطن في أول مايو، مقارنة بـ146 دولارًا في الأسبوع الأخير من الشهر قبل الماضي، ونحو 150 دولارًا في تعاملات 22 أبريل، وحوالي 154 دولارًا في تعاملات الأسبوع الثاني من أبريل.

وتراوحت أسعار مربعات الصلب والبيليت ما بين 585– 620 دولارًا للطن، مقابل ما بين 610– 660 دولارًا للطن لنفس الفترة من الشهر الماضي، وكانت أسعار البيليت تراوحت بين 680 – 730 دولارًا للطن في الأسبوع الأول من الشهر الماضي.

وسجلت أسعار البيليت التراجع الأكبر في الأيام الأخيرة من أبريل، حيث شهدت انهيارا سعريا، بعد ارتفاع جنوني استمر أكثر من شهر ونصف، وبلغ الانخفاض في سعر البيليت التركي نحو 40 دولارًا في تعاملات 29 أبريل، مقارنة بأسعار 22 أبريل، بعد تراجع سابق بقيمة 130 دولارا، ليسجل طن البيليت التركي 720 دولارًا، مقارنة بما يتراوح بين 760 و770 دولارًا، هبوطًا يتراوح بين 880 إلى 900 دولار للطن.