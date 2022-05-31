إنهاء إغلاق كورونا في الصين يرفع أسعار الحديد والفحم

لامست العقود الآجلة لخام الحديد الصيني 900 يوان (135.00 دولار) للطن للمرة الأولى في نحو ستة أسابيع وحققت مكاسب شهرية، إذ ارتفعت الآمال في انتعاش الطلب تخفيف قيود الإغلاق الذي فرضته السلطات الصينية بعد انتشار فيروس كورونا في شنغهاي وبكين.

وتعتبر الصين، أكبر منتج ومستهلك لخامات الحديد على مستوى العالم.

إعادة فتح المتاجر والعودة إلى العمل

أعلن المسؤولون في شنغهاي يوم أمس الاثنين إنهاء الإغلاق لمدة شهرين، وستنتقل المدينة الصناعية إلى مرحلة التطبيع للسيطرة على الأوبئة اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء، مما يسمح بإعادة فتح المتاجر والعودة إلى العمل في منطقة منخفضة المخاطر.

سبق أن انخفض نشاط المصانع في الصين بشكل أبطأ في مايو مقارنة بالشهر السابق بسبب انتشار فيروس كورونا وفرض حالة الإغلاق، على الرغم من أن النمو الاقتصادي في الربع الثاني لا يزال محل شك.

ارتفاع العقود الآجلة لخام الحديد

ارتفعت العقود الآجلة لخام الحديد الأكثر نشاطًا في بورصة داليان للسلع DCIOcv1 لتسليم سبتمبر بنسبة 3.8% لتصل إلى 908 يوان للطن في التجارة الصباحية، ولم تتغير الأسعار الفورية لخام الحديد الذي يحتوي على 62% من خامات الحديد للاستشارات، عن الجلسة السابقة عند 136.5 دولارًا للطن يوم أمس الاثنين.

في سياقٍ موازٍ، ارتفعت العقود الآجلة لفحم الكوك DJMcv1 في بورصة داليان بنسبة 2.8% لتصل إلى 2695 يوان للطن، وارتفعت أسعار فحم الكوك DCJcv1 بنسبة 2.5% لتصل إلى 3512 يوانًا للطن، في حين انخفض فحم الكوك وفحم الكوك 5.5% بالنسبة للشهر بأكمله.

وتباينت أسعار الصلب في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، حيث ارتفع حديد التسليح SRBcv1 لمواد البناء لتسليم أكتوبر بنسبة 1.5% ليصل إلى 4684 يوان للطن، بينما ارتفعت لفائف الفولاذ المدرفلة على الساخن SHHCcv1 بنسبة 1.3% عند 4789 يوانًا للطن.