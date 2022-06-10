أسعار خام الحديد ترتفع لأعلى مستوى لها في شهر

ارتفعت أسعار شحنات خام الحديد التي تحتوي على نسبة 63.5% من الحديد تسليمات ميناء «تيانجين» الصينية، إلى أعلى مستوى لها في شهر واحد عند حوالي 145 دولارًا للطن مع تحسن آفاق الطلب في سوق المعادن بسبب تخفيف القيود التي يسببها فيروس كورونا والتعهدات بمزيد من التحفيز من جانب الحكومة الصينية.

قائمة أكبر المنتجين

على جانب العرض، تظهر المعطيات أن الإنتاج من أكبر المصدرين أستراليا والبرازيل أقل من الطاقات الإنتاجية، في الوقت الذي رفعت الهند رسوم التصدير على خام الحديد وتجار الصلب.

تضم قائمة أكبر منتجي خام الحديد هم الصين وأستراليا والبرازيل، بينما تليهم في القائمة الهند وروسيا وأوكرانيا وجنوب إفريقيا.

وبلغت أسعار خام الحديد أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 229.50 في مايو عام 2021، وتشير توقعات مؤسسة «تريدينج كابيتال» إلى تداول خام الحديد عند 137.81 دولار للطن بحلول نهاية الربع الجاري، كما تتوقع أن يتم التداول عند 123.34 دولار للطن في غضون 12 شهرًا.

وفي بداية أبريل الماضي، ارتفعت أسعار خام الحديد إلى 150 دولاراً للطن في أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2021، وأدت عمليات الإغلاق في الصين، وتحديدا في «شنغهاي» إلى عدم استقرار عمليات الإمداد، حيث خفض معظم المنتجين الإنتاج، وسط نقص في المواد، في الوقت الذي أعلنت الحكومة الصينية مؤخرا اعتزامها تخفيف قيود كورونا، والعمل على حزمة تحفيز للاقتصاد الصيني، تجنبا لتباطؤ النمو الاقتصادي.

وفي أواخر شهر مايو الماضي، سجلت أسعار الحديد بالأسواق العالمية، تراجعا بقيمة بلغت 70 دولارا في المتوسط، خلال تعاملات الأسبوع الثاني من الشهر الماضي.

أسعار حديد التسليح سجلت ما بين 810 إلى 840 دولارا للطن

وأظهرت بيانات أسواق المعادن في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، أن أسعار حديد التسليح سجلت ما بين 810 إلى 840 دولارا للطن، وهي قيمة تقل عن أسعار الحديد المسجلة في تعاملات الأسبوع الأول من الشهر، والتي تراوحت بين 880 – 900 دولار، مقارنة بـ920 دولارا في تعاملات 22 أبريل، و965 دولارا في تعاملات منتصف الشهر الماضي.