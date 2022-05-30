السكة الحديد: أسعار تذاكر قطارات «تالجو» الجديدة في المتناول.. و«تحيا مصر» تبدأ من 6 جنيهات

أكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن أعمال تشغيل القطارات الإسبانية الجديدة تجريبيا ما زال مستمرا، للتأكد من سلامتها الفنية قبل تشغيلها رسميا في يوليو وأغسطس المقبلين، مشيرا إلى أن الدرجة الأولى في القطار الجديد الإسباني «تالجو»، تحتوى على شاشات وتكييف وحمامات فاخرة وبوفيه وكراسي مرفقة بشاشة تليفزيون خاصة لكل راكب، بينما الدرجة الثانية ستضم شاشات مجمعة وتكييف أيضا.

القطارات الإسبانية الجديدة تحتوي على شاشات وتكييف

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القطارات الإسبانية الجديدة ستعمل على الخطوط الطويلة في السكة الحديد قبلي وبحري، لافتا إلى أن القطار الجديد الإسباني «تالجو»، يحوي على رفاهية غير عادية وأمان والكرسي الخاص بها أفضل من كرسي الطائرة، مطالبا جموع الركاب بالحفاظ على هذه القطارات.

أسعار تذاكر القطارات الإسبانية الجديدة في المتناول

وأوضح المصدر، أن أسعار تذاكر القطارات الإسبانية الجديد في المتناول، وسيتم إعلانها قبل التشغيل الرسمي للقطارات على خطوط السكة الحديد، منوها بأن سعر تذكرة الدرجة الأولى تماثل سعر تذكرة الأتوبيس المكيف، وسعر تذكرة الدرجتين الثانية والثالثة ستماثل تعريفة ركوب الميكروباص.

أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر تبدأ من 6 جنيهات

يذكر أن أعلنت هيئة السكة الحديد أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر، تبدأ من 6 جنيهات من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول بنها، و32 جنيها من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول أسيوط، و42 جنيها من القاهرة إلى فرشوط، و10 جنيهات من القاهرة إلى الواسطى، و42 جنيها من القاهرة إلى نجع حمادي، و44 جنيها من القاهرة إلى قنا، و56 جنيها من القاهرة إلى أسوان، و34 جنيها من القاهرة إلى أبو تيج، و34 جنيها من القاهرة إلى صدفا، و38 جنيها من القاهرة إلى سوهاج.