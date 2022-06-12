الجامعات: انتظام امتحانات التيرم الثاني دون رصد مشكلات حتى الآن

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، وأكد عدد من رؤساء الجامعات على الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بالخريطة الزمنية لامتحانات التيرم والتشديد على ضرورة الإسراع من تصحيح أوراق امتحانات التيرم الثاني، وكذلك تأكيد ضرورة إعلان نتائج امتحانات التيرم في أسرع وقت.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة التوسع من الاختبارات الإلكترونية بنظام البابل شيت، والتوسع في عمليات التصحيح الإلكتروني، وضرورة سرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 في أسرع وقت تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية

و قال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وأنه سيتم الانتهاء منها وفقا للخريطة الزمنية، منوها إلى أن هناك متابعة مستمرة للامتحانات من قبل المجلس ووزارة التعليم العالي.