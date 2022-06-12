10 نصائح قبل شراء أضحية العيد بعد إعلان أسعار الماشية عام 2022

يبحث الكثيرون عن أسعار الماشية عام 2022، والمواصفات السليمة ونصائح قبل شراء أضحية العيد، وشهدت محركات البحث عمليات مكثفة لمعرفة أسعار الأضاحي قبل عيد الأضحى، وهو ما تستعرضه «الوطن» في هذا التقرير، مع تقديم نصائح للمشتري قبل الإقدام على شراء أضحية العيد، سواء قبل شراء الخروف او الماعز او الجاموس، وذلك من خلال تصريحات خاصة لنقيب الفلاحين حسين أبوصدام.

أسعار الماشية عام 2022

وكشف حسين أبوصدام، مفاجأة عن أسعار الماشية عام 2022، مؤكّدًا أنَّها لم تختلف كثيرا عن أسعار الأضاحي قبل عيد الأضحى في العام الماضي، رغم الظروف والتحديات العالمية والتغيرات التي حدثت خلال العام المنقضي، ويأتي في مقدمتها الحرب الأوكرانية الروسية.

وقال أبوصدام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ السبب وراء استقرار أسعار الأضاحي لعام 2022 ، يرجع إلى وفرة الأضاحي بسبب ضعف القوة الشرائية وكثرة المعروض منها.

أسعار الأضاحي لعام 2022

وأوضح نقيب الفلاحين، قائمة أسعار الأضاحي لعام 2022، وجاءت أسعار الماشية بالكيلو قايم كالتالي:

- سعر الكيلو الضأن «الضاني» قايم: يتراوح ما بين 75 إلى 80 جنيهًا.

- سعر كيلو لحم «العجول - الجاموس» قايم: يتراوح بين 60 إلى 65 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم «البقري» قايم: يتراوح بين 70 إلى 75 جنيهًا.

سعر خروف العيد لعام 2022

وتابع حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أنَّ سعر خروف العيد لعام 2022، والمناسب للأضحية من ناحية الوزن، يتروح بين 4 آلاف إلى 6 آلاف جنيه، موضحًا أن سعر خروف العيد لهذا العام لم يختلف كثيرا عن الأسعار في العام الماضي، والاختلافات بسيطة.

سعر عجل الأضحية لعام 2022

وقال أبوصدام، إنَّ سعر عجل الأضحية لعام 2022، يتراوح بين 3 فئات وهي: «20 أو 25 أو 35 ألف جنيه»، موضحًا أنَّ اختلاف الفئات السعرية في سعر عجل الأضحية يكون حسب السن والوزن، لافتًا إلى أنَّ أسعار الماشية عام 2022 لم تختلف كثيرًا عن أسعار الأضاحي عام 2021.

مواصفات الأضحية السليمة

وعن مواصفات الأضحية السليمة، قدم نقيب الفلاحين نصائح قبل شراء أضحية العيد، مشددًا على أنَّها يجب أنّ تكون من الأنعام «الإبل - البقر - الجاموس - الغنم - الماعز».

وقال: «الإبل يجب أنّ تكون بالغة السن الشرعي، وهو أمر مهم جدًا قبل الذبح»، موضحًا أن السن الشرعي للأضحية يكون في الضأن «الضاني» 6 أشهر على الأقل، والماعز عام كامل، والسن الشرعي للأضحية «البقر» عامان، والإبل 5 سنوات.

وشدد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين على أنّ تكون الأضحية سليمة خالية من الإصابات والأمراض والعيوب الواضحة كالعرج والعمى وألا تكون مكسورة القرن ولا مقطوعة الذيل.

نصائح قبل شراء أضحية العيد

وشدد «أبو صدام»، خلال نصائحه قبل شراء أضحية العيد، أنّ يتحرى المضحي الدقة في شراء الأضحية بأن تكون خالية من الإفرازات من الأنف أو تكون مصابة بإسهال أو بالحمى القلاعية او الجلد العقدي وأن تكون لامعة الشعر لا تتردد في الأكل ويستحسن العجل خالي الكرش غليظ الأرجل عريض الظهر.