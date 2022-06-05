أسعار الأضاحي 2022 في وزارة الزراعة.. مخفضة ومختلفة عن الأسواق

كثرت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية، بشأن أسعار الأضاحي 2022 في وزارة الزراعة ومنافذها، بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، والإقبال الكبير على شراء الأضحية قبل فترة، لضمان عدم ارتفاع الأسعار.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة ترصد في التقرير التالي أسعار الأضاحي 2022 في وزارة الزراعة على النحو التالي:

أسعار الأضاحي 2022 في وزارة الزراعة

ويتوقع طرح سعر كيلو العجول بـ70 جنيهًا، والخراف الكيلو لـ75، ليباع الرأس الواحد من الضاني بسعر بصل لـ6 آلاف جنيه، فيما يباع رأس العجول الواحد بقيمة تصل لـ32 ألف جنيه، وتسعى وزارة الزراعة تسعى لطرح الأضاحي بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وفق تصريحات صادرة عن الوزارة.

وكانت وزارة الزراعة أكدت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّه سيتم طرح وعرض الأضاحي أمام المواطنين لحجزها، شرط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، لافتًا إلى أنّ الحجز في قطاع الإنتاج يتم وفق إجراءات محددة، وتكون بمقدم حجز.

حجز الأضحية والدفع إلكترونيًا

وأوضحت الوزارة أنّ تسليم الأضحية سيكون في الوقت الذي يحدده المواطن حاجز الأضحية على أن يكون الدفع إلكترونيًا، من خلال منافذ القطاع، سواء كان ذلك في مقر القطاع بالدقي، أو في جزيرة الشعير بمحافظة القليوبية، التي تتواجد بها الأضاحي، ومشتل قها بالقليوبية، ومزارع قطاع الإنتاج بكفر الشيخ، ومزرعة مشتل كفر الجمام بالشرقية، وفي الوجه القبلي توجد مزرعة جزيرة شندويل بسوهاج.

يذكر أنّ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإنتاج، بدأت الاستعداد لعيد الأضحى، بطرح أضاحي العيد من العجول البقرية والجاموس والخراف، بأسعار في متناول الجميع، على أن تعلن السعر وتفتح باب الحجز في يونيو الحالي.