يصور الزبائن داخل «البروفة».. ضبط عامل يكشف «ستر السيدات» بكاميرا هاتفه

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل واقعة القبض على «عامل نظافة» في إحدى الشركات بمصر الجديدة، قام بتصوير السيدات داخل المكان المخصص لتغيير الملابس.

ضبط عامل يصور السيدات بكاميرا هاتفه داخل «البروفة»

وكشفت بيان الوزارة ملابسات البلاغ المقدم من مدير فرع إحدى الشركات، والذي تلقاه قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، ويفيد بأنه حال تواجد موظفة بالفرع ذاته داخل «بروفة» تغيير الملابس، اكتشفت وجود هاتف محمول مثبت أعلى سقف «البروفة» ويعمل في وضع تصوير الفيديوهات.

وذكر بيان وزارة الداخلية اليوم الأحد: «بالانتقال لمحل البلاغ والفحص تبين أن الهاتف المحمول المشار إليه خاص بأحد الأشخاص، عامل نظافة بالفرع محل البلاغ له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بقصد تصوير السيدات بالغرفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

ضبط المتهم بتصوير السيدات داخل دورة المياه

وفي سياق مشابه، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، يوم الثلاثاء الماضي، ملابسات مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن تضرر إحدى السيدات من اكتشاف هاتف محمول مُشغل على وضعية تصوير الفيديو داخل دورة مياه بأحد المطاعم في منطقة الساحل الشمالي.

وبالفحص تبين أن الهاتف المحمول خاص بأحد العاملين بالمطعم المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، ومساعد مدير فرع المطعم لمسؤوليته تجاه العاملين بالفرع.

تعود البداية عندما كانت «نسرين» رفقة أسرتها في رحلة بمنطقة الساحل الشمالي قرب الإسكندرية، وفي طريق عودتهم للقاهرة توقفوا على الطريق لطلب الطعام ودخولهم لدورة المياه «حمام» في فرع أحد مطاعم الوجبات السريعة بالساحل الشمالي أمام قرية أمواج، اتجهت «نسرين» وزوجة شقيقها للحمامات، دخلت الأخيرة أولا بينما انتظرتها «نسرين» في الخارج تنتظر دورها، وفي أثناء ذلك شاهدت عامل النظافة يقف قرب باب الحمام وينظفه كثيرا، ارتابت في أمره كثيرًا، لتكتشف أنه يثبت هاتفه في الحمام لتصوير السيدات.