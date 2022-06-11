الداخلية تنفي تعدي اثنين من رجال الشرطة على مواطن في شبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم بثه على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو تضمن ادعاء أحد الأشخاص، بقيام اثنين من رجال الشرطة بالتعدي عليه بمنطقة شبرا الخيمة في القليوبية.

المواطن يعترض على رفع إشغالات الطريق

وأكدت الداخلية في بيان لها، أنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، مشيرة إلى أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، اعترض على إجراءات رفع إشغالات الطريق أمام إحدى الكافتيريات المؤجرة بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية خلال وجوده بها، وذلك دون حدوث تعدّ عليه.