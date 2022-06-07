الداخلية تكشف حقيقة فيديو تصوير السيدات داخل حمام مطعم في الساحل الشمالي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن تضرر إحدى السيدات من اكتشاف هاتف محمول مُشغل على وضعية تصوير الفيديو داخل دورة مياه بأحد المطاعم في منطقة الساحل الشمالي.

ضبط المتهم بتصوير السيدات داخل دوره المياه

وبالفحص تبين أن الهاتف المحمول خاص بأحد العاملين بالمطعم المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، ومساعد مدير فرع المطعم لمسئوليته تجاه العاملين بالفرع.