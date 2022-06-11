«الداخلية» تطلق خدمة جديدة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية 

أعلنت وزارة الداخلية بدء تشغيل خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة «مميزة»، استلام فوري، بالمركز التجاري «سيتي ستارز»، وكذا «المركز الرئيسي بالعباسية لإصدار صحف الحالة الجنائية المميكنة بخدمتي العادي والمميز» كخدمة اختيارية، وذلك اعتبارا من اليوم السبت.

تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، والاهتمام بتطوير الخدمات المقدّمة للجماهير واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر، وذلك حرصاً على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطوير كافة الخدمات المقدمة للجماهير للتيسير عليهم.