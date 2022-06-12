«معلومات تغير المناخ» يحذر المواطنين من الزواحف في مناطق الحر الشديد

قال الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إنّ فصل الصيف سيبدأ في مصر خلال أقل من 10 أيام، مشيرًا إلى أن تغير المناخ لا يعترف ببدايات ونهايات الفصول، لافتًا إلى أن لفصل الصيف خصائص علمية مثل الموجات الحارة الطويلة وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية والرياح في معظمها شمالية غربية ورطوبة عالية.

حشرات وآفات تصيب الثمار في فصل الصيف

وأضاف مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «هناك الكثير من الحشرات والآفات التي تصيب الثمار في فصل الصيف، وفي بعض الأيام شديدة الحرارة بعد 21 يوليو تكون الحرارة مصاحبة بطاقة حرارية، حيث تكون أشعة الشمس خطيرة وحرارتها عالية ما يؤدي إلى استفزاز الزواحف مثل الثعابين والحيات وغيرها وذلك في المناطق الصحراوية والظهير الصحراوية».

استخدام المصائد والطرق الطبعيية للتعامل مع الزواحف

وتابع مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، «أنصح المواطنين القريبين من هذه المناطق توخي الحذر في الأيام الحارة في فترات بعد الظهر، حيث يجب ارتداء جلد كبير لتجنب أذى الزواحف، كما ينصح بألا يستخدموا المبيدات الحشرية بإفراط، ويمكن استخدام المصائد والطرق الطبعيية للتعامل مع الزواحف».

ونفى ما أثير في الفترة الماضية بشأن تسبب البطيخ والخوخ في الإصابة ببعض الأمراض، ونصح المواطنين بعدم شرائهما من الباعة الذين يتجولون في المناطق المشمسة ذات الحرارة العالية.